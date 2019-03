Arias Cañete: "No entiendo como hay exministras sin estudios cobrando millones en la ONU"

El Ministro de Agricultura Arias Cañete, ha salido en defensa de los méritos laborales de su hija. "Mi hija es economista del Estado por oposición. Las sacó en el Gobierno socialista anterior". Micaela Arias, estuvo a punto de ser ascendida la semana pasada junto a su jefa Beatriz de Guindos,sobrina de Luis de Guindos. "Me he enterado por la prensa y es cosa de funcionarios. El Gobierno no tiene nada que ver", declaró el ministro.

Sin embargo, la polémica ya había estallado y Beatriz de Guindos tuvo que dimitir, por ello, Cañete ha ido más allá sugeriendo que habría que empezar a mirar los puestos de los socialistas. "No entiendo como hay exministras sin estudios cobrando millones en la ONU", ha declarado rotundamente.

Con ello, intentaba hacer alusión a las ministras Bibiana Aído y Leire Pajín. Pero, en esta ocasión, la jugada del 'y tú más' no le ha salido bien. Pajín es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante, y Bibiana Aído en Administración y dirección de empresas por la Universidad de Cádiz.