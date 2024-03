Pere Aragonès lo tiene claro: "La amnistía es una renuncia del Estado a la represión política que aplicó". Así lo ha expresado este viernes, en una entrevista concedida a RNE, el presidente de la Generalitat de Catalunya, quien cree que con esta norma "se corrige" el encarcelamiento a los encausados en el procés, así como "el exilio". Y ha añadido: "Se acaba con el espionaje, con las amenazas. La amnistía es el paso necesario, imprescindible, para poder abordar una negociación".

En esta línea, el dirigente catalán ha asegurado que su prioridad sigue siendo la de "la vía del acuerdo, la del referéndum acordado y reconocido". Por ello, ha continuado, es "tan importante centrar los esfuerzos en conseguir este referéndum acordado" porque si los catalanes no pueden opinar sobre la cuestión territorial "serán amordazados". No obstante, ha señalado que si el Gobierno "cree que esta no es la propuesta, que ponga a otra sobre la mesa".

"Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos, que son legítimos", ha aseverado Aragonès, quien durante su intervención también ha llegado a criticar la Constitución Española: "No me gusta. Considero que discrimina el catalán, pone dificultades al desarrollo pleno de Cataluña en el ámbito social". Esto no quiere decir, según ha matizado, que renuncie a ejercer sus "derechos como ciudadano".

"Entender que hay un marco constitucional vigente actualmente no implica su aceptación. Vamos a superar ese marco porque la Constitución Española está definida como una constitución no militante", ha seguido expresando el president catalán, quien también en esta entrevista ha abordado el escenario político de incertidumbre que afronta ahora el territorio con la convocatoria anticipada de elecciones tras no haber acuerdo sobre los presupuestos.

Para Aragonès, el acuerdo "era sólido" con el PSOE y los comunes, que "habían aprobado los presupuestos en 2020, en 2022 y en 2023". "No debían tener ningún reparo negociando por aprobar estas cuentas", ha considerado el dirigente independentista, quien asegura haberse encontrado "más con excusas que con propuestas" para no suscribir las cuentas de la Generalitat este año.

Asimismo, ha afirmado que él no informó al PSOE de su "voluntad de convocar elecciones". "He convocado elecciones el primer domingo posible. La fecha no la he elegido yo, sino los diputados que han tumbado los presupuestos en el Parlament de Catalunya", ha subrayado. Aragonès también ha sido preguntado sobre la posible candidatura de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat una vez se le aplique la amnistía aprobada en el Congreso, y que ahora pasa al Senado.

"Que cada partido designe al candidato que cree oportuno. Yo empecé como president con nueve personas en la cárcel y ahora se ha aprobado una amnistía que no viene de golpe y porrazo, sino que viene precedida por unos indultos que no fueron fáciles de conseguir", ha recordado Aragonès, quien ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "La investidura sigue vigente, y por lo tanto Sánchez debe cumplir los acuerdos de investidura".