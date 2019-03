Acompañado de Pedro Sánchez y de otros exsecretarios generales del PSOE, Felipe González, contundente, intenta zanjar la polémica: "Ni existió la pregunta, ni la respuesta entrecomillada".



El entrecomillado al que se refiere González es el siguiente: "Estoy a favor de una reforma que reconozca Catalunya como nación".



Esa palabra, nación, no sale de su boca, según el sonido de la entrevista que ha publicado en 'La Vanguardia' el propio periodista, Enric Juliana.



Juliana le pregunta si estaría de acuerdo, en este contexto, digamos, bien por la vía de una reforma amplia de la Constitución, bien por la vía que sugiere Herrero de la disposición adicional, hubiese un reconocimiento explícito de la identidad catalana". A continuación, Felipe González responde: "Absolutamente, absolutamente, no tengo la menor duda".



Explica Juliana que el equipo de Felipe González recibió el texto antes de que se publicara y dio el visto bueno. "El texto que se publicó recibió el comentario, 'nada que objetar' de la oficina de Felipe González".



Pero desde el entorno del expresidente aseguran que hay trampa. Que recibieron sí el texto, pero no el titular. Dicen que, efectivamente, por eso, no pusieron ninguna objeción, porque todavía no conocían cómo titularía 'La Vanguardia'.