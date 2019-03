El extesorero del PP Ángel Sanchís declarará como imputado ante el juez Ruz

Ángel SanchÍs es el tercer extesorero del PP imputado. La noticia le ha pillado de vacaciones, a bordo de un crucero. En una entrevista exclusiva concedida a "Más vale tarde" afirma estar tranquilo y colaborará en todo momento con la Justicia. “No tengo nada que ocultar ni nada que temer, las cosas están muy claras” asegura el extesorero.



El juez Pablo Ruz quiere conocer si el que fuera tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987 ayudó a Luis Bárcenas a ocultar sus 38 millones de euros en Suiza.

"Tras conocer la investigación seguida contra el Sr. Bárcenas, contactó con gestores de las cuentas suizas de éste cooperando en la ocultación de fondos" dice el juez en su auto.

Sanchís deberá explicar ante el juez Ruz por qué, presuntamente, hace una semana salieron 100.000 dólares de la cuenta de una de sus empresas. Una cuenta a la que Bárcenas habría transferido dinero antes. "El saldo de la cuenta que esta entidad (Brixco SA) mantenía en el HSBC habría disminuido en 100.000$ la semana pasada" asegura el auto.

'Brixco' es una empresa que vende productos cítricos provenientes de los negocios de Sanchís. El extesorero popular se defiende diciendo que esta corporación hace este tipo de transferencias todos los días.

Desde el PSOE piden explicaciones. Quieren que desde Génova digan cómo se ha financiado el Partido Popular en los últimos 30 años.

Por el momento, desde la dirección del PP no reaccionan. El único que ha hablado ha sido José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular en el Congreso. ”Cuando un tema está en manos de la Justicia hay que dejar a los jueces que trabajen con tranquilidad y son los jueces quienes tienen que esclarecer qué es lo que está probado de lo que no lo está, qué es lo que es verdad de lo que no lo es” ha aclarado.

Sanchis tendrá que acudir ante el juez el próximo 10 de abril. Hará el mismo camino que ya ha hecho su amigo Luis Bárcenas.