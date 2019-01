Ángel Garrido asume su descarte para la Comunidad de Madrid y considera "acertada" la elección de Díaz Ayuso

"En política uno sabe las reglas del juego, me hubiese gustado seguir siendo presidente pero creo que el partido tiene que elegir las personas que cree en cada momento que pueden presentarse y ganar las elecciones, que es de lo que se trata", ha afirmado ante los periodistas a su llegada al acto de presentación de los candidatos del PP por parte de Pablo Casado en el Teatro Goya de Madrid.

Ha asegurado que de momento no ha pensado en su futuro y tampoco si está dispuesto a ir en listas electorales y ha agregado que cuando tome una decisión se la comunicará a Casado y estará "encantado" de ir donde sea "útil".

De Casado ha elogiado su generosidad y que le comunicase presencialmente que no iba a ser candidato, un gesto que le "honra" a juicio de Garrido. "Es un minuto que no te apetece pasar, pero las cosas son como son, la vida sigue", ha dicho sobre su descarte.

Acompañado por su consejera de Economía, Engracia Hidalgo, y por su vicepresidente, Pedro Rollán, ha subrayado que para él ha sido un honor ser presidente de la Comunidad de Madrid, puesto al que llegó tras la dimisión de Cristina Cifuentes, de quien era el número dos.

Garrido considera "acertada" la elección de los candidato y ha asegurado que en él tienen su primer apoyo para ganar las elecciones en mayo. El presidente madrileño ha hablado con ambos candidatos y en el caso de Díaz Ayuso, de quien ha destacado que es más amigo que compañero, se ha puesto a su disposición.

Preguntado por las críticas sobre su perfil, ha reivindicado su moderación. "Yo soy como soy (...) a mí me gusta una forma de gestionar que creo que es la que he tenido siempre, moderada, tranquila con respecto a los demás y no voy a cambiar eso, no me voy a afilar el colmillo, a estas alturas ya es muy tarde", ha afirmado.

Garrido ha recibido el agradecimiento del PP, con el auditorio puesto en pie y aplaudiendo, durante el acto de presentación de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida.