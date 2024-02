Esta noche tendrá lugar el último debate de las elecciones gallegas. La candidata del BNG, Ana Pontón, y el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantendrán un cara a cara en RTVE. El candidato del PPdeG, en cambio, no acudirá a la cita de la televisión pública. De esta manera, Alfonso Rueda sigue en la línea del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien en las elecciones generales del 23J tan solo acudió al cara a cara con el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tuvo lugar en Atresmedia.

El 2 de febrero se dio el pistoletazo de salida a los debates electorales del 18F. La Cadena SER ofreció uno en el que participaron los tres partidos con representación parlamentaria en Galicia: el PPdeG, el BNG y el PSdeG. Pero en el hotel NH Collection donde se celebró el encuentro, no había ni rastro del candidato popular Alfonso Rueda. En su lugar acudió Alberto Pazos Couñago, portavoz del PP en el parlamento de Galicia.

Según informó hace unos días la 'Cadena SER', la cadena propuso un cara a cara entre Alfonso Rueda y Ana Pontón. La candidata del BNG aceptó la oferta. El PP la declinó.

La segunda cita de los candidatos a presidir la Xunta ante las cámaras se hizo en la televisión autonómica. Lo organizó la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). En este encuentro sí que acudió el candidato del PPdeG, fue el único debate al que acudió Alfonso Rueda. Se enfrentó a Ana Pontón (BNG), Marta Lois (Sumar), Isabel Faraldo (Podemos, y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG).

Un cara a cara entre el BNG y el PSdeG

Después de esta cita, en la que la izquierda se alió y se mostró fuerte contra los populares, Alfonso Rueda cerró la puerta a Radiotelevisión española.

En un primer momento, la secretaria general del PP en Galicia, Paula Prado, afirmó que su partido sí acudiría al debate, pero que lo haría una persona alternativa a Rueda. Más tarde, los populares recularon y comunicaron que finalmente no asistirían a la cita.

El debate que se celebra este miércoles 14 de febrero en la sede de RTVE en Santiago de Compostela, el último entre candidatos antes de que los ciudadanos acudan a las urnas, contará tan solo con el BNG y el PSdeG. Dos partidos que, a priori, no son “rivales” y que se presentan por separado como la alternativa de la derecha en el gobierno gallego como posible coalición de izquierdas.

El resto de partidos que concurren a las elecciones –Podemos, Sumar y Vox-, no participarán en el debate que modera Xabier Fortes ya que no tienen representación parlamentaria en Galicia.

El debate estará dividido en cuatro bloques temáticos: energía e industria; campo, pesca y despoblación; sanidad, educación e igualdad; pactos, modelo territorial y regeneración democrática.

La ausencia de Feijóo en los debates del 23J

El líder del partido popular, Alberto Núñez Feijóo, al igual que Rueda, tan solo acudió a un debate electoral estas pasadas elecciones generales. El 10 de julio de 2023, unos días antes de abrir las urnas, Sánchez y Feijóo protagonizaron un cara a cara en Atresmedia.

Al igual que el PP gallego, los populares sí que participaron en otro encuentro de cara a las generales, el de portavoces. Un debate a siete en el que participaron Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

Unos días más tarde, el 19 de julio, RTVE organizó un debate a cuatro con los principales candidatos a presidir el Gobierno, pero solo tres de ellos fueron finalmente a plató: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

El PP explicó la ausencia de Feijóo esgrimiendo que los cuatro principales candidatos "son modelos incompletos y carecen de interés" por no incluir al resto de formaciones parlamentarias. Los populares plantearon, así, un debate a siete para que participaran también los líderes del PNV, ERC y EH Bildu, por considerar que gracias a dichos partidos el presidente del Gobierno sacó adelante muchas leyes durante su legislatura. "No me parece honesto hacer un debate a cuatro excluyendo a los demás", reclamaron desde Génova.