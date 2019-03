Ana Mato: "No tenemos más información sobre la salud de Teresa que la de los medios"

Ana Mato, ministra de Sanidad, ha dado una rueda de prensa para explicar cuál es la situación actual de la crisis del ébola. Al respecto, ha afirmado que "hay una investigación abierta sobre los posibles fallos que han acabado en contagio" y ha destacado que "la prioridad es atender a la paciente y tener un seguimiento de los contactos".



Asimismo, Mato ha dicho que han ido "un paso más allá de los protocolos para afrontar este tipo de situaciones", por ello, han decidido "bajar el umbral de la fiebre hasta los 37,7 grados".



En esta línea, Mato ha añadido que "todo el personal sanitario que contacte con un paciente de ébola será de alto riesgo" y ha reconocido que no tienen "más información sobre la salud de Teresa que la de los medios de comunicación".



Concluyendo su comparecencia, la titular de Sanidad ha agradecido la labor a los trabajadores sanitarios: "Me gustaría trasladar mi agradecimiento a los profesionales del Carlos III" y ha insistido en que "no va a haber problemas presupuestarios para atender a los pacientes".



La rueda de prensa en el ministerio de Sanidad ha comenzado con una intervención de Ana Mato de dos minutos de duración que ha dado paso a la secretaria de Estado de Sanidad, Pilar Farjas. Después, la ministra ya ha respondido a algunas de las preguntas que le han planteado los periodistas.