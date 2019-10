Citando un tuit de Rubén Sánchez en el que hablaba sobre la financiación de Vox, Reyes Romero, diputada de esta formación, ha lanzado un mensaje de advertencia al portavoz de Facua.

"A ver si vamos a empezar a vigilarte desde Vox Sevilla, que aquí nos conocemos todos", ha asegurado.

Rápidamente, los internatuas han reaccionado a sus palabras llegándole a pedir que rectificara, e incluso que entregara el acta.

El propio Rubén Sánchez ha contestado también vía Twitter: "No es la primera advertencia que recibo de que me vigilan. Luis Pineda pidió a un detective que me siguiera. Parece que esta gente no se da cuenta de que siempre hay alguien que vigila a los vigilantes".

Facua ha criticado duramente las afirmaciones de la diputada: "Advertencias, insultos, calumnias... Si esta gente de Vox pretende acabar con Facua, que se ponga a la cola".

Además, según ha denunciado Facua, Vox está detrás de un bulo que asegura que tiene que devolver dinero procedente de subvenciones: "Numerosos dirigentes y cargos públicos de la formación ultraderechista vienen vertiendo graves acusaciones e insultos contra la asociación, la mayoría basados en la invención de que se estarían cometiendo irregularidades con el dinero público".

Facua sostiene que el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía ha desmontado el bulo y que ha aclarado que no tienen tiene que devolver dinero procedente de subvenciones.

Poco después del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, Vox amenazó con suprimir las subvenciones a Facua.

"Con razón ladra tanto el podemita Rubén Sánchez, su chollazo de extingue. La asociación de consumidores que él dirige -Facua- ha recibido dos millones de dinero público en Andalucía. El cambio de Gobierno amenaza sus millonarias subvenciones", dijeron.

Tras esto, Rubén Sánchez se preguntó: "¿Por qué Vox tiene tanto interés en que Facua ya no recibe subvenciones?, ¿para intentar que no podamos denunciar fraudes?, ¿para dárselas a la Fundación Franco?, ¿o porque quieren que vayan a alguna fundación como la que montó Aguirre para que se forrara Santiago Abascal?".