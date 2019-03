Alfonso Grau dimite como vicealcalde de Valencia tras ser procesado por el caso Nóos

El hasta hoy vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), quien ha dimitido tras su procesamiento por el caso Nóos, ha manifestado que este proceso "pasará a la historia por la cacería electoral" a la que le ha "sometido" el grupo municipal socialista.



Grau ha comparecido en una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha expresado su "cariño", "respeto" y "reconocimiento" a el ya ex vicealcalde y su decisión, y se ha mostrado convencida de que "se hará justicia" en este caso.



Barberá ha destacado que "no cabe mejor reflexión" para definir la decisión de Grau que las palabras de Winston Churchill en las que afirmaba: "El precio de la grandeza es la responsabilidad".



La alcaldesa ha destacado: "Los grandes hombres asumen con responsabilidad, de frente, las grandes dificultades, y también las grandes injusticias", y ha considerado que Grau, con esta "durísima decisión, está demostrando que su sentido de la responsabilidad va más allá de todo lo exigible".



"Está demostrando, como tantas veces a lo largo de su intachable trayectoria política, que es dueño del más alto sentido del honor y del deber", ha añadido, y ha defendido su "buen criterio" al dar "un paso atrás para que nada ni nadie quiebre la confianza que los valencianos han depositado siempre en el PP".



Barberá, para quien Grau ha sido el "mejor compañero y aliado" en los últimos 20 años, ha destacado su "intensa dedicación, inmensa capacidad trabajo y enorme inteligencia", además de definirlo como una persona "dialogante, amigo de sus amigos, afable, brillante, honorable, comprometido y responsable".

"Estoy cansado de ser el pim, pam, pum de este asunto"

Tras la actuación como acusación del grupo municipal socialista, finalmente Grau, según decidió la Audiencia de Palma, será juzgado por prevaricación administrativa, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial por los contratos que firmó como presidente de Valencia Turismo con el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin.



Alfonso Grau ha destacado en su comparecencia ante los medios de comunicación que tras varios años de instrucción, pruebas, interrogatorios, "ni el juez Castro ni el fiscal Horrach han encontrado un solo delito" del que acusarle, "ni tan siquiera por cuestiones administrativas", ha precisado. Ha añadido que se marcha "cansado del pim, pam, pum que afecta a toda" su familia, aunque ha advertido de que, "seguramente, quedan muchas acciones legales para defender" su inocencia.



"Sospecho que debo ser el único españolito que, sin tener acusación del juez instructor ni del fiscal, tenga la posibilidad de tener que sentarse en un banquillo tras la persecución política de la que he sido objeto por los concejales del partido socialista en la ciudad de Valencia", ha denunciado.



En este sentido, ha afirmado que quienes le acusan saben que no es culpable de nada, porque no ha firmado, ni contratado nada y que nunca ha tratado con los miembros del Instituto Nóos, y ha reivindicado que no hay "ni un solo papel" firmado por él, "ni tan siquiera un correo electrónico o un guasap".



Grau ha renunciado también a todos sus cargos orgánicos en el partido para ser "un militante más de base" y "el ciudadano Grau sin más", como él mismo se ha definido, y le sustituirá, como primer teniente de alcalde y coordinador de campaña del PP, Alfonso Novo, según ha avanzado Barberá.