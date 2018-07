Alfonso Grau se defiende: "Nunca he tenido facultades de adjudicación"

UN EQUIPO DE LASEXTA NOTICIAS HA HABLADO CON ÉL

Juan Vicente Jurado, un exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, ha dicho que Rita Barberá no era precisamente quien conocía esta trama y ha apuntado directamente al exteniente de alcalde Alfonso Grau. Un equipo de laSexta Noticias ha podido hablar con Grau y ha desmentido todo. Además ha defendido a su esposa, María José Halcón, ha asegurado que "si ella ha hecho algo, será porque la han manipulado" y ha señalado que "no ha hablado con Barberá desde marzo". Sobre la posible implicación de la exalcaldesa valenciana en el caso Nóos o la operación Taula ha dicho que "no creo, soy creyente pero en otras cosas, sobre las responsabilidades de cada uno es cada uno el que tiene que responder".