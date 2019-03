Alfonso Alonso: "Inés del Río sale de prisión con las manos manchadas de sangre"

"Hay una condena social que no prescribe nunca", ha afirmado Alonso antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso. El portavoz del PP ha apostado por mantener la lucha policial contra ETA para conseguir también su derrota política de modo que la sentencia del TEDH no sirva en ningún caso para "blanquear sus crímenes".



"En la memoria colectiva debe quedar claro que ETA pertenece al basurero de la historia, que fue y sigue siendo una mafia totalitaria", ha proclamado. Alonso también cree que la sentencia sobre la doctrina Parot ha puesto de manifiesto que hasta los años 90 España tuvo "leyes débiles" para combatir el terrorismo, por lo que apostado por que la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria y que prevé la prisión permanente revisable, corrija algunas de estas carencias.



"Tenemos una buena oportunidad en el debate de la reforma del Código Penal para que no se produzcan espectáculos como éste en el futuro", ha afirmado. Preguntado por la postura del PNV, que ha acogido favorablemente la sentencia, Alonso ha pedido a los nacionalistas vascos que "huyan de cualquier equidistancia" entre víctimas y verdugos.