La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha confirmado este viernes que se abrirá un proceso de investigación interna para ver quién pudo dar las balas a la concejal de Vox o si ella pudo sustraer ese tipo de armamento.

Así lo ha señalado tras participar hoy en la Junta Local de Seguridad, junto con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la concejala de Vox en el Ayuntamiento Noemí Selas exhibiese en el pleno de ayer dos balas que calificó de "defectuosas".

Testa ha informado que esta misma mañana se celebrará una reunión entre la concejalía de Seguridad y la propia Alcaldía donde "vamos a tomar todas las medidas que nos ampara la normativa, que no tiene que olvidar que es una representante de la ciudadanía y le debe un respeto a las instituciones y no podemos convertir los plenos en un show o un circo, que es a lo que nos tiene acostumbrado la ultraderecha y yo como presidenta no lo voy a permitir jamás".

A partir de ahí, continuó, "a esta persona se le va a aplicar la normativa estatal en cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana", porque "no olvidemos que estaba portando munición policial". Además, "vamos a abrir un proceso de investigación interna para ver quién pudo dar o si ella pudo sustraer ese tipo de armamento".

Preguntada por las consecuencias que puede tener este hecho, la alcaldesa de Alcorcón respondió que, "si estamos hablando de un policía que dio esas balas, habrá un proceso disciplinario en lo interno al funcionario" y añadió que, "a ella, evidentemente, se le aplicará la ley de Seguridad Ciudadana".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid lamentó esta "bufonada francamente irresponsable" por parte de la representante de Vox en la corporación municipal. "El mero hecho de llevar a una sesión del pleno municipal unas balas implica una cuestión de llevar munición, de juguetear con pólvora", pero añadió que "el mensaje que hay detrás está cargado de simbolismo y está muy lejos de lo que debemos transmitir a los ciudadanos".

"Tenemos que transmitir mensajes de colaboración, de entendimiento y de diálogo. Aparecer con unas balas en un salón de plenos de una corporación municipal creo que es un mensaje francamente negativo y que rechazamos con toda nitidez", concluyó Martín.