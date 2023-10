La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa urgente la ruptura del pacto de Gobierno con Vox.

"Acabo de firmar la disolución de los acuerdos con Vox. Foro Asturias cree profundamente en la democracia. Tras estos meses, hemos constatado que Vox ha antepuesto sus siglas al interés general de la ciudad. Mientras yo sea alcaldesa, no se va a permitir. Quiero ser tajante: no hemos incumplido ningún acuerdo. No se va a tolerar ninguna injerencia desde Madrid. No expermientará ningún retroceso", ha defendido en rueda de prensa.

La decisión llega horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Alvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

"Se acabó", publicó Moriyón en la red social X (antes Twitter), sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.