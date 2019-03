La alcaldesa de Bormujos reconoce en una grabación haber recibido sobornos de Gürtel

Las grabaciones secretas, realizadas por un empresario cercano a la red Gürtel, demostrarían los sobornos para montar una moción de censura en el Ayuntamiento. "Empresario: 'Viene una moción de censura que es lo más grave'. Alcaldesa: 'Una moción de censura en la que tú vienes a la puerta de mi casa. ¿Quedo contigo, es cierto? Me regalaron un bolso de Loewe. Para hablar en plata'".

La alcaldesa, Ana Hermoso, ha negado rotundamente unos hechos que califica como "chorradas, totalmente". La grabación, en poder de la Justicia, fue realizada por uno de los involucrados en la presunta trama corrupta, Eusebio Gaviño, a quien la alcaldesa niega conocer: "No lo he visto en mi vida".

"Alcaldesa: 'A mi, lo único un bolso de Loewe. No me compares con los demás'". En la grabación se sugiere que otro de los artífices en la operación política fue Máximo Jurado González, presidente del Consejo de Enfermería de España. "Alcaldesa: 'Te presenté a Máximo Jurado Gonzalez, el presidente... ¿te lo presenté o no?' Empresario: 'Sí, sí, un señor muy apuesto, calvo con un abrigo muy apañado'".

Incluso, la alcaldesa desprecia su regalo comparado con el resto de sobornos. "Alcaldesa: 'Mis compañeros que están alrededor han conseguido cosas económicas grandiosas que al lado de un bolso de Loewe es una mierda'".

En aquel entonces, Joaquín Domínguez, político en coalición con el PSOE, también recibió una de esas jugosas llamadas: "Me ofrecieron 140 millones de pesetas por hacer algo gordo en Bormujos". Aunque Domínguez denunció los hechos, la moción triunfó promovida por el PP, un partido independiente y dos tránsfugas.