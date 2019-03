El alcalde de Badalona admite frases suyas "inapropiadas" contra los rumanos

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha admitido que pudo proferir expresiones "inapropiadas" contra los rumanos, pero ha negado que quisiera menospreciar a nadie en el caso de un polémico reparto de panfletos por el que se le juzga.



Albiol ha hecho estas declaraciones en el juicio que se ha celebrado en el juzgado de lo penal número 18 de Barcelona, en el que el fiscal pide para él un año de prisión por un delito de provocación a la discriminación por el reparto de panfletos que relacionaban a los inmigrantes rumanos con la delincuencia, en la precampaña de las municipales de 2011, antes de ser elegido alcalde.

En la vista, Albiol ha dicho que, a raíz de la polémica suscitada por los panfletos, tuvo muchas intervenciones ante los medios en las que pudo utilizar alguna expresión "inapropiada" e "inadecuada", como cuando, ha reconocido, aseguró que "el colectivo rumano gitano se ha instalado en nuestra ciudad a delinquir y a robar".

Ha alegado, no obstante, que este tipo de expresiones con una literalidad "no adecuada" no pueden poner en duda su "compromiso democrático y por la igualdad", ya que su objetivo era plantear sus alternativas sobre los problemas de convivencia, civismo y seguridad que sufrían algunos barrios de Badalona, sin intención de "menospreciar absolutamente a nadie".

El alcalde ha asegurado asimismo que cuando vio la polémica que se había desatado por la distribución de los dípticos ordenó que se paralizara su distribución, al entender que se estaba "desviando" su intención, que era poner de manifiesto los problemas de la ciudad. También ha indicado que el entonces alcalde, el socialista Jordi Serra, admitió problemas de incivismo y de inseguridad en determinados barrios y apuntó que el 25% de las detenciones que se habían practicado en la localidad correspondían al 0,4% de la población, en alusión a los 1.031 rumanos empadronados en la ciudad.

Albiol ha señalado que sí propuso que se expulsara a los rumanos que delinquen. "Sí, soy de los que defiende que los condenados que van a la cárcel se contemple la posibilidad de que sean expulsados, no es una obsesión mía, lo contempla la legislación vigente", ha sostenido.

El fiscal le ha replicado que los rumanos son ciudadanos europeos y que por lo tanto no pueden ser expulsados, ante lo que el juez ha intervenido para recriminar que ambos abrieran otro debate. "Yo sé de sobras que a los rumanos no se les puede expulsar, no hace falta que me lo expliquen.

Pero cualquier ciudadano tiene derecho a opinar que a los ciudadanos rumanos se les puede expulsar. No se puede legalmente, pero que alguien opine que sí se debería, hay que respetarlo", ha dicho el juez.

A su llegada esta mañana a los juzgados, Albiol, acompañado por el secretario general del PP en Barcelona, Jordi Cornet; el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y varios miembros de su equipo de gobierno, fue recibido entre muestras de apoyo de un centenar de vecinos de Badalona y abucheos de unos treinta miembros de SOS Racismo, que ejerce la acción popular en la causa.