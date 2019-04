El alcalde de Alcorcón niega haber dicho que el feminismo lo protagonizan "mujeres amargadas, rabiosas y fracasadas" y habla de "montaje"

En el día de hoy, Pérez ha difundido un extenso comunicado para cuestionar la que, a su juicio, es una campaña "urdida para desprestigiar su trabajo" por parte de quienes "no logran derrotarle en las urnas" y difundida por "auténticas redes de perfiles falsos creadas y dirigidas con el único fin de hacer daño desde el cobarde anonimato y la acción destructiva". A su juicio, detrás de estas redes "están intereses políticos cuyas prácticas son ya demasiado conocidas".

Este @davidperez no es un machista. Es un hooligan del machismo.



La gente no es así en Alcorcón. De verdad que no.https://t.co/odiUCIS4iq