Alberto Fabra anuncia que deja la presidencia del PP valenciano la próxima semana

Fabra ha justificado su renuncia en que, tras un tiempo al servicio del partido, "ahora deben ser otros los que estén al frente" para defender "lo que tiene que ser el nuevo modelo del Partido Popular en la Comunitat Valenciana".

Ha explicado que durante la semana han estado hablando de su situación "intentando buscar lo que mas convenía al PP" y ha apuntado: "Nos enfrentamos en unos meses a unas elecciones tremendamente importantes no solo para la Comunitat sino para toda la sociedad y el partido debe estar preparado".

"Y con ese espíritu de hacer las cosas fáciles y servir al partido desde la responsabilidad que tengo ahora como senador, creo que todos hemos de generar un gran sentimiento de partido defendiendo unos principios y valores y haciendo que nos identifiquemos más con sociedad valenciana". Según el expresidente de la Generalitat, "ese tiene que ser compromiso del partido en los próximos meses" y ha agregado que pasa a ser militante con cargo de senador y empujará "desde atrás para que el partido tenga el mejor resultado".

"Creo que la opción del PP del centro derecha sigue siendo la mejor para defender los intereses de la Comunitat Valenciana y de España", ha asegurado. Preguntado por si se ha sentido presionado ha asegurado que las necesidades del PPCV y del PP en toda España es "ofrecer la mejor imagen y que los que han tenido una responsabilidad en tiempos complicados, tengan "la generosidad de dar un paso atrás y hacer que otros puedan dirigir el partido".

"Pero no me he sentido presionado. Si ha habido algo ha sido comunicación, con la dirección nacional y los barones provinciales para llegar a un consenso y había la máxima predisposición para llegar a un acuerdo en que gane el partido y todos, sin resquemor ni dudas, podamos generar una imagen del partido para tener buenos resultados", ha concluido.