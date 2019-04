Rivera: "Apoyaré a quien venga con las 150 reformas de C's y con apoyos, pero tiene que haber trabajo del PP y PSOE"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que hay que intentar "todo" para evitar unas terceras elecciones en España y ha emplazado a PP y PSOE a trabajar porque "no hay sillón que esté por encima del conjunto de los españoles".

Rivera ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en un acto en Vitoria, donde ha arropado la candidatura de Nicolás de Miguel a lehendakari en las elecciones vascas. Ha asegurado que unas terceras elecciones "no es una opción" y ha enfatizado que habrá que "intentarlo todo, todo", para evitarlo.

Ha emplazado tanto a Rajoy, como al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a que dejen de "bloquear" España, y ha incidido en que es el momento de trabajar, sin "excusas". Les ha pedido que "cedan", dejen el "rencor a un lado". "Rajoy tiene la obligación de buscar más apoyos, de ceder, y de preguntarse por qué no tiene más apoyos, y Sánchez la obligación de salir del no es no", ha recalcado.

Rivera ha insistido en pedir "perdón" a la ciudadanía y ha dicho que siente "impotencia" al ver que los intentos de formar gobierno no salen "por puro personalismo".