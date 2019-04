Albert Rivera no apoyará a Rajoy y propone a Pablo Casado como nombre alternativo

No ha empezado la campaña pero la vista está puesta ya del 27 junio en adelante. Rivera adelanta que con Rajoy no se va a entender, pero dentro del PP hay otro que le gusta. "Pablo Casado es una persona valida y competente", ha señalado Rivera. Y se queda ahí, porque no quiere ser aguafiestas: "No sé si el señor Rajoy, si hablo bien de alguno de su partido, contará con él o lo intentará aparcar".

El aludido responde. "Los procedimientos en campaña empiezan por nuestro candidato", ha apuntado Casado. Mientras Rajoy sigue a lo suyo, sin perder ni un minuto de precampaña y ha lanzado un vídeo. "Apostamos por la concordia mientras una alternativa extremista se asoma como disolvente de todo lo bueno que tenemos", señala.

También el candidato socialista sale a buscar votos, de nuevo con su programa, aunque en el PSOE también empiezan a pensar en el post elecciones. El presidente de Extremadura ha asegurado que Susana Díaz le disputará el liderazgo a Pedro Sánchez. "Creo que se presentará y si está convencida de ello, hará bien", señala Guillermo Fernández Vara.

Una cuestión que no se la esperaba la presidenta de Andalucía: "Agradezco todos los cariños y apoyos, pero tenemos que dejarnos la piel por Sánchez". Gusten más o menos no hay vuelta atrás, volveremos a repetir las elecciones, repitiendo candidatos.