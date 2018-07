Albert Rivera: "Ciudadanos espera que se hable primero de reformas y luego de sillas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido de que su partido no votará una investidura si no hay un acuerdo para hacer las reformas que necesita el país, y ha insistido en que el PP deber participar en las decisiones.



Rivera ha dicho en Onda Cero que espera que no haya "pinzas ni bloqueos" en las negociaciones para formar gobierno que encabezará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Queremos que el PP participe de las decisiones. No vamos a hacer ningún cordón sanitario a nadie", ha recalcado, pero ha matizado que los populares tendrán que decidir si siguen "enrocados" en la figura de Mariano Rajoy y en su agenda política. El dirigente de Ciudadanos ha subrayado que "Rajoy ha renunciado y ahora hay un orden que ha marcado el Partido Popular".



Tras un mes y medio "perdido, sin negociar nada ni hablar nada", el rey ha hecho, según Rivera, "lo que debía hacer: elegir un candidato para empezar las negociaciones".