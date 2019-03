Agustín Conde: "Cuando habla Riolobos habla el PP de Castilla-La Mancha del primero al último"

En rueda de prensa en Toledo, Agustín Conde ha respaldado así a la portavoz regional, Carmen Riolobos, quien en un comunicado aseguró que este partido es "enemigo de intrigas y de intrigantes", y advirtió de que el PP "no se puede permitir a personajes a los que les da igual lo que pase con su presidente o con sus órganos legítimos de dirección".



Conde ha asegurado que "uno de los elementos que nos han hecho más fuertes en la política española es nuestra unidad en momentos muy difíciles y complejos". En este contexto, el también diputado nacional por Toledo ha asegurado que cuando el partido "ha sabido estar unido en torno a sus líderes", ha salido adelante, y, por eso, ha insistido: "Todos aquellos que quieran poner en duda esa unidad, deben ser conscientes de que están haciendo un serio daño al PP".



Ha subrayado que "lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nosotros mismos", lo que "empieza por hablar bien de nuestro presidente y de nuestra secretaria general, que han sido elegidos en un Congreso, es decir, por el conjunto de los militantes del PP".



"En el PP de Castilla-La Mancha, siempre nos hemos dedicado a hablar bien de nuestro presidente y nos hemos preocupado de que todos lo hagan, otros y otras no lo han hecho siempre así", ha añadido. Conde ha respaldado así a la portavoz regional, Carmen Riolobos, quien aseguró que este partido es "enemigo de intrigas y de intrigantes".



La también senadora por Toledo rechazó que "los que perdieron Andalucía, esos que no han ganado nunca o que no se han presentado a unas elecciones o, incluso, que no saben nada de política, se están dedicando a desestabilizar el Partido Popular".



Riolobos añadió que "a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales, en un ejercicio supino de irresponsabilidad, esos perdedores se están dedicando a desestabilizar al partido, a su presidente, Mariano Rajoy, y a su secretaria general, María Dolores Cospedal, filtrando a la prensa supuestas decisiones que sólo existen en sus cabezas".