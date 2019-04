Aguirre sigue sin aclarar si cumplió la ley de incompatibilidades cuando llegó a la Presidencia de Madrid

Esperanza Aguirre sigue sin despejar al menos dos interrogantes. El primero, si tras convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid declaró que era dueña del 39% de la empresa fundada junto a su marido.

De momento no ha querido decir ni una palabra sobre la cuestión porque le parece "machista". Otras nueve preguntas le ha enviado 'infoLibre' a su portavoz de Comunicación. Aún esperan saber si, entre otras cosas, la portavoz popular incumplió con la ley de incompatibilidades.

"Tenía que haber presentado la declaración especificando que tenía acciones de Savial", afirma Manuel Rico, director de 'infoLibre'. No obstante, de momento no lo ha presentado y tampoco la declaración de la supuesta donación de sus participaciones a su marido en 2005.

El segundo interrogante: la alcaldesa de Madrid, que no ha querido echar más leña al fuego. "No me gusta hacer comentarios de las manifestaciones de otros concejales". De momento, Aguirre, a pesar de su último libro, prefiere guardar silencio.