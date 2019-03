Aguirre se da a la fuga tras arrollar la moto de un agente de Movilidad

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha "arrollado" a un agente de movilidad del Ayuntamiento de la capital al arrancar el coche que conducía tras ser sancionada por una infracción de tráfico, según ha informado UGT.



Fuentes de este sindicato han señalado que a las 16.40 horas, el vehículo de la presidenta del PP de Madrid estaba ocupando el carril bus de la Gran Vía, a la altura de Callao cuando un agente de movilidad se ha acercado al coche a pedirle la documentación, momento que ha quedado grabado en la emisora del servicio.



Por causas que todavía se desconocen, según las mismas fuentes, la expresidenta de la Comunidad le ha entregado la documentación pero inmediatamente después ha arrancado arrollando al agente en cuestión. Las mismas fuentes han asegurado que la presidenta ha sido parada posteriormente a las puertas de su domicilio, próximo a la zona.



Fuentes municipales, por su parte, han tenido "conocimiento verbal" pero no escrito del incidente y aseguran que no pueden facilitar la identidad del supuesto infractor en cumplimiento de la ley de protección de datos.



Por otro lado, Emergencias Madrid no ha recibido aviso alguno sobre el incidente y desde el PP de Madrid desconocen los hechos denunciados por los sindicatos aunque apuntan a que se trataría, en todo caso, de un "asunto personal".