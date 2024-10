El Partido Popular ha rescatado, de nuevo, el fantasma de ETA en el Congreso para atacar al Gobierno y han presentado una propuesta para que las personas condenadas por terrorismo, que no se arrepientan, no se puedan presentar a las elecciones, aunque ya hayan cumplido sus penas. Sin embargo, la iniciativa no ha salido adelante.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro ha arremetido contra el Ejecutivo acusándoles de ser "los que están pactando con los amigos de los verdugos con tal de mantenerse en el poder". Además, acusan a los socialistas de traicionar a las víctimas.

Desde la bancada opuesta, la diputada Rafaela Romero se ha mostrado contundente y ha asegurado que no van a permitir que los de Feijóo sigan utilizando a las víctimas. Como hicieron la semana pasada, cuando el portavoz popular, Miguel Tellado, agitó un collage con las fotos de doce socialistas asesinados por ETA. Precisamente, Romero los ha recordado de forma emotiva y ha reivindicado que "somos parte del final de ETA".

Desde Bildu también han reprochado al PP que solo quiera retroceder y su portavoz, Mertxe Aizpurua, les ha advertido de que "no vaya a ser que al resto nos dé por plantear que ningún partido declarado organización criminal, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones".

La bronca en el hemiciclo también se ha avivado cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado al orden y un diputado popular ha contestado "sí, cariño", haciendo alusión a la trama Koldo.