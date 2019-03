El agente que denunció a Aguirre dice que le ofrecieron dinero por retirar la denuncia

El agente de movilidad que denunció a Esperanza Aguirre por el incidente en la Gran Vía ha concedido una entrevista a 'eldiario.es'. Ha revelado que le ofrecieron dinero por retirar la denuncia contra la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre el esperpento del carril bus, el agente asegura que pidió la documentación a Aguirre, que no la tenía y que se fue. "Dentro de la carpeta no estaba la documentación del vehículo, nuevamente se le volvió a solicitar. Dijo que ya la había entregado, se le contestó que no podía abandonar el lugar porque no había terminado la intervención. Montó en el vehículo, se le indició que no arrancara, aceleró y tiró mi motocicleta", ha explicado.

Publicidad