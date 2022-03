Los decretos de la Fiscalía desvelan las verdaderas cifras que defraudó el rey emérito. Según los técnicos, solo entre 2008 y 2012 tendría que haber pagado casi 31 millones de euros (30.783.742) al haber afectado al Impuesto sobre la Renta. Pero, si se considera una donación, el fraude a hacienda ascendería hasta más de 56 millones de euros. Es lo que tendría que haber pagado por una fortuna que superaría los 85 millones de euros entre su cuenta en Suiza y los trust de Jersey.

No obstante, no tendrá que hacerlo porque los hechos entre 2008 y 2011 estarían prescritos. Además, en 2012 estaba protegido bajo la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española. Con respecto a las regularizaciones que sí realizó el monarca emérito, Anticorrupción las da por buenas porque en las notificaciones que se le realizaron no se le trasladó qué era lo que se estaba investigando.

"(...) Las notificaciones de incoación de Diligencias de Investigación no podían tener (...) el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias (...) por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren", se recoge en el texto. Un hecho, sin embargo, insólito para los técnicos de Hacienda, porque entienden que no es el procedimiento habitual para estos casos.

"Cualquier otro ciudadano no podría haber regularizado su situación como lo hizo el emérito. Si la Agencia Tributaria hubiera abierto antes una investigación, el rey emérito no habría podido regularizar su situación", ha explicado Carlos Cruzado, portavoz de los Técnicos de Hacienda. Se da así una situación de incredulidad y malestar entre los técnicos al ver cómo se ha resuelto esta cuestión.

Una incredulidad y un malestar también instalado en la política. Sin ir más lejos, la vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no entiende la falta de explicaciones: "Es gravísimo porque hay una vocación contumaz de no dar explicaciones a su país de lo que ha pasado y lo que ha hecho". Por su parte, para el ya candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esto demuestra que las instituciones funcionan: "El Estado de Derecho ha funcionado. Se ha investigado cuando se consideró que había que investigar, y creo que es muy bueno para el conjunto de nuestro país retomar la normalidad".

En Ciudadanos califican al emérito de decepcionante. "Se produjo una importante defraudación al erario público por parte del rey emérito, una decepción", ha valorado Edmundo Bal, portavoz de la formación naranja, que no obstante ha matizado su intervención sobre esta cuestión: una vez archivada la investigación, ya no hay nada más decir.