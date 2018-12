Ada Colau pide a Torra reconducir la situación: "Cortar carreteras no ayuda en nada a Cataluña"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido que "cortar carreteras no ayuda en nada a Cataluña" y ha reconocido que está "preocupada" por las acciones de protesta contra la celebración del Consejo de Ministros del próximo viernes 21 de diciembre en la capital catalana.

En una entrevista en SER Catalunya, Colau ha considerado que los cortes de carreteras no ayudan "ni a la imagen ni al funcionamiento de Cataluña ni a las personas que están en la cárcel" y tampoco a los esfuerzos para corregir la situación y la etapa de dialogo abierta con la moción de censura al Gobierno Rajoy. Además, ha ha señalado que e ella "no me toca dar apoyo a las huelgas", en referencia a las protestas de los trabajadores públicos de las últimas semanas, aunque ha espetado estas acciones ya que "se convocan huelgas porque hace demasiado tiempo que no se hace la gestión del día a día" en la Generalitat.

Colau ha reclamado al Goviern de Torra que asuma su responsabilidad institucional de conducir al diálogo y la gobernanza ya que "Torra ha aceptado ser el presidente de todos los catalanes. Su obligación es reconducir la situación hacia la gobernanza". Además le ha pedido que rectifique sus "desafortunadas declaraciones" y el "lenguaje épico" que usa para referirse a la vía para la independencia de Cataluña y que "generan angustia". En la misma entrevista, la alcaldesa reclama al Gobierno socialista que enmiende el error que cometió al convocar el Consjeo de Ministros en Barcelona sin haber hablado antes con el gobierno de Cataluña y con el ayuntamiento.

"Si querían hacer un gesto, se habla antes. Quedan días para que enmienden el error y se acuerde de qué manera", ha considerado Ada Colau.