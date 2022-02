En el recurso de amparo que ha presentado el Partido Popular al Tribunal Constitucional por la polémica votación de la reforma laboral, la formación ha reconocido que el fallo de su diputado -votó a favor de la norma promulgada por Yolanda Díaz y el Gobierno- pudo no ser informático. "El diputado desconoce el origen del error (bien informático o humano pero, en cualquier caso, indudablemente involuntario)", se recoge en el documento al que ha tenido acceso laSexta.

De igual forma, el PP ha insistido en su tesis de que la Presidencia del Congreso debería haber verificado telefónicamente el voto: "Se infringió el mandato claro y terminante (...) de verificar telefónicamente, de oficio, el sentido del voto telemático con el diputado". Los letrados de la Cámara discrepan: "No se requiere llamada de comprobación personal". Esta es una situación vigente desde el inicio de la pandemia.

Además, lo que se hacía antes era una llamada simplemente para verificar que era el diputado el que votaba, no el sentido de su voto. "No cabe deducir que se esté estableciendo una segunda oportunidad para el votante telemático puesto que con ello se le estaría poniendo en una mejor situación". Los populares también comparan la situación con la de la diputada del Parlamento vasco Irene Novales en 2004.

Sin embargo, en esa ocasión no pudo votar porque se produjo un fallo técnico. Ahora "no se observa ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación". En el documento del PP han asegurado que el suceso tiene trascendencia constitucional porque es un tema que nunca ha tratado este tribunal. "Plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina del Tribunal Constitucional...", se dicta.

"Hasta aquí hemos llegado con el pisoteo de los derechos fundamentales", ha asegurado Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Los letrados, de nuevo, no los ven vulnerados: "Casero ha ejercitado de forma correcta y plena el derecho fundamental que le reconoce el artículo 23 de la Constitución". De hecho, así se refiere el presidente del Gobierno al partido de Casado.

"Lleva unas semanitas... Qué paciencia hay que tener", ha criticado Pedro Sánchez, que no entiende la actitud del partido de la oposición. "Se equivocan en una votación, acusan a la Mesa del Congreso de pucherazo y hoy los letrados del Congreso de los Diputados le cierran la puerta a esa supuesta maquinación y pucherazo". También habla el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que se ha referido a la polémica como "vaivenes políticos poco edificantes".