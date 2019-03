El abogado de Urdangarín dice que el Duque rechazó las "sugerencias" de los correos

"Algunas de las decisiones que aparecen en los emails fueron rechazadas por Urdangarin", ha manifestado el letrado. En los citados correos se muestra agradecimiento a noble alemana por su participación en el Valencia Summit de 2004, evento que está siendo investigado por la Justicia.

"Se pueden decir muchas cosas pero entiendo que hay muchas que les corresponderá decirlas a los abogados del señor Sorribas (asistente personal de Iñaki Urdangarin).De las que se pudieran decir aquí, pues que esas sugerencias que hay en uno de los emails no fueron asumidas ni aceptadas, fueron rechazadas por el señor Urdangarin, porque claro, no está la contestación de los emails", han sido las palabras de Vives.

Pascual Vives ha asegurado que su defendido no se siente chantajeado. "Hasta donde yo sé me parece que hay un escrito, varios escritos, incuso un derecho de rectificación contra según que medio diciendo que eso no era cierto", ha rematado.

Respecto a la preocupación por el daño que esto pueda hacer a la Casa Real, ha respondido: "esto siempre, desde el principio".