La abogada de Manos Limpias mantiene su acusación contra la infanta

Aunque su cliente esté en la cárcel, la abogada de Manos Limpias no piensa retirar la acusación contra la Infanta. Virginia López Negrete ha dicho que va a "seguir en el procedimiento" y que no va a "retirar la acusación".



López Negrete niega que desde Manos Limpias la hayan presionado nunca en el caso de la infanta. Aunque el juez Pedraz revela en su auto de prisión que estaban dispuestos a hacerlo



El día que declaró la infanta, por ejemplo, la abogada decidió interrogar a doña Cristina, aunque no contestara, un tono que no le hizo mucha gracia al presidente de Ausbanc, temeroso quizás, de que pudiera dar al traste con la negociación. En una conversación llegó a afirmar: "Virginia se ha pasado (...) Pero bueno, luego tendrá que plegar velas, tío y punto".



Si llegó a haber negociación o no entre Luis Pineda y Miquel Roca, es algo que no termina de aclarar otro de los abogados de la infanta. Jesús Silva ha afirmado que sólo responde por el y que cada "palo aguante su vela".

Lo que exigía Manos Limpias para retirar la acusación eran dos pagos de un millón y medio de euros cada uno. Según cuenta El Español, la Policía tenía diseñado un operativo para pillar 'in fraganti' a la cúpula del sindicato. La cúpula de Manos limpias está ya en prisión acusada de extorsión.