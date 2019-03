La abogada del Estado pide que la frase "Hacienda somos todos" quede limitada al "ámbito de la publicidad"

EL FICAL PIDE QUE "SE DECRETE FALTA DE LEGITIMIZACIÓN" A LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Contra el argumento de la acusación particular de Manos Limpias en el caso Nóos de que "Hacienda somos todos", se han pronunciado la abogada del Estado y el fiscal Horrach para reclamar que no se juzgue a la infanta Cristina. Dolores Ripoll ha pedido a la organización que "límite el uso de la frase al ámbito publicitario, no al judicial"; mientras que el fiscal ha pedido que "la sala decrete falta de legitimización de la acusación de Manos Limpias". El juez Castro, el juez que llevó al banquillo a la infanta, insiste en una entrevista en que en este caso, no es aplicable la doctrina Botín.