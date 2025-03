Ábalos recurre la investigación sobre su patrimonio y denuncia sufrir una investigación "prospectiva"

La defensa de José Luis Ábalos ha recurrido el auto del juez Leopoldo Puente en el que ordenaba su investigación patrimonial y vuelve a denunciar que sufre una investigación prospectiva. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del exministro argumenta a lo largo de 24 páginas que la investigación "no es prospectiva" y que se encuentra "totalmente acotada" por el magistrado.

En el escrito se critica que se hayan incluido imágenes de la boda de Ábalos, algo que creen que "nada pueden aportar en la presente investigación y que se debería haber realizado un expurgo previo al objeto de evitar daños personales y familiares".

"De las mismas fuentes abiertas, se ha obtenido la imagen de un terreno en Tulua, Colombia que fue adquirido y vendido de cuyo valor facilitado por "error" por la unidad actuante, preferimos no hacer valoraciones. Este terreno parece que pertenece también durante la etapa ministerial de mi defendido esto es entre 2003 y 2013, época en la que no olvidemos, hubo dos gobiernos distintos (se puede observar en la imagen del informe de la UCO que no se trata de una consulta en una fuente abierta) y que al no haberse realizado el previo expurgo se está utilizando una información que nada tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo, sobre todo por los periodos de tiempo a los que se hacen referencia", esgrime la defensa.

También aclara que el centro de formación de Perú tampoco es suyo. Entre la documentación que aporta la defensa de Ábalos está su renuncia como patrono de la fundación Fiadelso.

"Dicha casa en construcción, que algún medio la ha calificado de chalet e incluso mansión, corresponde al terreno contiguo, como puede deducirse por la propia imagen ya que la construcción aparece semi oculta. Lo cierto es que adquirió dicho terreno, como hemos indicado antes, sin construcción alguna en 2003 y lo vendió en 2013 en el mismo estado, es decir, sin construcción alguna", explican.

Por último, señalan que la relación con Jessica no duró los tres años que le pagaron el ático, afirmando: "Desconocemos a qué obedecen y porqué motivo, ya que la relación duró trece meses, porqué se abonó la estancia durante tres años no resulta sostenible, y que fuesen abonadas por el Sr. Garcia Izaguirre nada tiene que ver con el Sr. Ábalos y la relación sentimental que mantuvo".