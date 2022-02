Volodímir Zelenski quie ampliar el número de soldados en las filas ucranianas para aumentar el nivel de resistencia en el país frente a la invasión rusa. Así lo ha desvelado el propio presidente de Ucrania, que en un vídeo publicado este mismo lunes se ha dirigido a los soldados rusos capturados por sus tropas desde el inicio de la guerra para mandarles un mensaje claro: pondrá en libertad a todos aquellos reos que cuenten con experiencia militar y que se quieran unir a él para combatir al Ejército de Vladimir Putin.

"Cuando me postulaba para presidente, dije que cada uno de nosotros era presidente. Porque todos somos responsables de nuestro país. Para nuestra hermosa Ucrania. Y ahora sucedió que cada uno de nosotros es un guerrero. Un guerrero en su lugar. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros ganará. ¡Gloria a Ucrania!", ha expresado el líder ucraniano en dicho vídeo. Zelenski no sólo se ha dirigido a los soldados capturados; también, a los que a día de hoy avanzan con el objetivo de invadir el país y derrocar su gobierno.

A ellos les ha pedido no confiar en el Gobierno ruso y que pongan fin a las hostilidades en Kiev y otros puntos del país: "Depongan sus armas, váyanse de aquí, no crean a sus mandos, no crean a sus propagandistas. Salven sus vidas, simplemente". No es la primera vez que, desde el inicio de este conflicto armado, Zelenski intenta aumentar el número de efectivos que puedan plantar cara a Putin y sus tropas de una forma u otra. Días atrás, llamó a su población directamente a las armas.

"Daremos armas a cualquiera que quiera defender el país. Prepárate para apoyar Ucrania en las plazas de nuestras ciudades", advirtió tan solo dos días atrás, asegurando que cuenta con "un ejército poderoso" y ya destacando que los habitantes de Ucrania "son igualmente un ejército poderoso". En este sentido, zanjó: "La defensa del Ejército y la solidaridad nacional son lo más importante para la defensas del Estado. De cada ciudadano depende el futuro de nuestro pueblo".

No solo eso, el Gobierno del líder ucraniano ha difundido estos días información sobre cómo preparar cócteles molotov para impedir el avance de los tanques, vehículos militares y soldados rusos, e incluso ha instado a su población a ejecutar maniobras de todo tipo que puedan ayudar a confundir a sus enemigos y a generar bajas; por ejemplo, creando barricadas, destruyendo carreteras o eliminando carteles con indicaciones para desorientar a dichas tropas.