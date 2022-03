El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que está "preparado" para negociar directamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra, pero insiste en que no está dispuesto a reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea, dos de las exigencias del Kremlin para poner fin a la invasión sobre Ucrania.

En una entrevista en la CNN, el mandatario ha afirmado así que no asumirá "ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía" de Ucrania.

"Estoy listo para negociar con él (Putin). Lo he estado durante los dos últimos dos años y creo que sin negociaciones no podemos terminar esta guerra" ha reconocido Zelenski.

Por ello, ha defendido que "tenemos que utilizar cualquier oportunidad para negociar y hablar con Putin. Si estos intentos fracasan, eso supondrá la tercera guerra mundial", ha expresado sobre las negociaciones que ambos países han mantenido en Buelorrusia.

Pero pese a su predisposición, Zelenski no cede y afirma que "como presidente y ciudadano" no puede reconocer la independencia de territorios ucranianos. Añade además que el pueblo ucraniano lo ha dejado claro, porque "no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores, sino con valentía y armas en las manos".

Sobre la eventual entrada a la OTAN, Zelenski ha asegurado que la misma Alianza ha descartado admitir a Ucrania, por lo que considera que Kiev debe buscar "otras alternativas de seguridad" con sus aliados. Cree además que si Ucrania hubiese sido admitida como miembro de la OTAN, la guerra no habría comenzado.