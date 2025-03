Una de las víctimas de Le Scouarnec le contó a su madre la agresión: "Si me hubieran creído, quizá no estaríamos donde estamos hoy"

Joel Le Scouarnec, un excirujano francés, ha admitido por primera vez haber agredido sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría niños y niñas. Aunque 19 mujeres han testificado en el tribunal de Morbihan, sus casos han prescrito o carecen de pruebas suficientes, por lo que no son consideradas víctimas oficialmente, aunque efectivamente lo son. Una de las víctimas, que tenía nueve años cuando fue violada en 1990, relató cómo su madre no la creyó. La Fiscalía de Lorient ha iniciado una nueva investigación para determinar si existen más víctimas de Le Scouarnec, quien enfrenta múltiples acusaciones de abuso sexual.

Por primera vez, este jueves Joel Le Scouarnec ha reconocido que agredió sexualmente a 299 pacientes. Llevamos semanas contándoles los testimonios desgarradores de las víctimas de este pederasta, excirujano francés que violó a cientos de niños y niñas, pacientes suyos. Pero estos días, 19 mujeres han acudido al tribunal de Morbihan a declarar como testigos, porque sus casos han preescrito o porque no hay pruebas suficientes. No son consideradas víctimas, pero lo son.

Solo hace faltar escuchar a esta víctima que ha hablado en el medio francés Le Télégramme. "Quería decirle que estaba aterrorizada y que me estaba haciendo daño", ha asegurado.

En este juicio estamos escuchando muchas historias espeluznantes. Las declaraciones de una mujer en el tribunal nos hacen ver quién es Joel Le Scouarnec.

Ella tenía nueve años cuando el excirujano la violó en julio de 1990. Cuenta cómo recuerda perfectamente dónde se encontraba la cama del hospital y no puede olvidar esa figura con una bata blanca caminando hacia ella.

Recuerda cómo Joel Le Scouarnec le "levantó las sábanas". Lo que ocurrió después lo cuenta llorando: "Cuando salí del hospital, le conté a mi madre lo que me había hecho. Ella me dijo que no dijera ese tipo de cosas sobre un médico. Si me hubieran creído, quizá no estaríamos donde estamos hoy".

Abierta nueva investigación contra Le Scouarnec

Precisamente ese es otro de los problemas. A muchas de las víctimas que eran entonces niñas y niños nadie los creyó. Y para algunos casos no se han encontrado pruebas suficientes, pero hay una novedad importante: la Fiscalía de Lorient ha abierto una nueva investigación por agresión sexual y violación contra el pederasta Joel Le Scouarnec con el objetivo de saber si pudo haber más victimas.