Un supuesto hijo ilegítimo que habría tenido con una ama de llaves de la Torre Trump se suma a los escándalos del presidente de EEUU

A Donald Trump se le acumulan los problemas. El último: el supuesto hijo ilegítimo que habría tenido con una ama de llaves de la Torre Trump en los años 80. La 'CNN' ha conseguido el contrato con el que el presidente habría comprado el silencio del portero del edificio, que conocía la historia.

Esto se suma a los supuestos pagos para silenciar también a Stormy Daniels y a Karen McDougal. Pero este caso, podría suponer un delito electoral.

El exabogado de Trump, Michael Cohen, asegura que se utilizó dinero de la camapaña. Sin embargo, el presidente lo niega. "No salieron de los fondos de la campaña, sino de mi bolsillo", afirmó.

Nunca en la historia se ha llevado a un presidente de Estados Unidos a un Tribunal ordinario, pero la ley no dice que no se pueda hacer. Carlos Hernández-Echevarría, periodista de laSexta experto en política de EEUU, ha declarado que "hasta ahora no ha sucedido y depende de que un fiscal se atreva a ir contra varios siglos de historia en los que no se ha hecho".

Los demócratas tienen aquí una excusa para iniciar un proceso de 'impeachment', pero no dan los números. Habría que esperar a las elecciones de noviembre y a que los republicanos perdieran la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Más allá del caso Stormy Daniels, Michael Cohen sabe mucho. "La persona que de verdad puede amenazar la continuidad de Trump en la Casa Blanca es Cohen. Ha sido el abogado que se ha encargado de los temas más fundamentales de Trump. Las cosas que le tocaban personalmente, amenazar a los periodistas para que no publicaran noticias negativas, tratar con examantes despechadas. Ha sido un verdadero fontanero, un verdadero muñidor de Trump", ha asegurado Hernández-Echevarría.

Cohen está dispuesto a colaborar con la justicia y tiene mucha información. Incluso, de la injerencia rusa en las últimas presidenciales.