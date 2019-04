Un emotivo minuto de silencio nacional en Reino Unido recuerda a las víctimas del atentado en Mánchester

Al finalizar el minuto de silencio, una espontánea se puso a cantar la mítica canción de Oasis, 'Don’t look back in anger', un tema con un mensaje pacifista que anima a responder a la violencia con paz. "No mires atrás con ira", ese es el lema que transmite esta canción, que es un himno en Reino Unido.

