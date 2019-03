Twitter le recuerda a Donald Trump sus mensajes criticando a Obama cuando éste pensó en atacar Siria

Estados Unidos ha atacado, por orden directa del presidente Donald Trump, una base aérea siria en respuesta al ataque con armas químicas que dejó más de 70 muertos.

Una decisión, la de atacar al régimen sirio, que Trump criticó abiertamente en Twitter durante la Admnistración Obama. Así lo recoge 'USA Today' en su publicación.

"¿Qué obtendremos por bombardear Siria además de más deudas y un posible conflicto a largo plazo?" Obama necesita aprobación del Congreso ", tuiteó Trump en la mañana del 29 de agosto de 2013.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval.