Trump insta a la Fed a recortar los tipos de interés: "Este sería el momento perfecto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este viernes al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a recortar los tipos de interés, afirmando que es el "momento perfecto" para hacerlo. "Este sería el momento perfecto para que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, recorte los tipos de interés", ha escrito Trump en su red social Truth Social, mientras Powell se encontraba en ese momento dando un discurso en un foro de periodistas.

Trump ha aprovechado su mensaje para arremeter contra Powell, a quien ha criticado en numerosas ocasiones, presionándole para que baje los tipos de interés, en una postura que ya adoptó también durante su primer mandato, pero que supone una desviación de la tradición de los presidentes de EEUU de respetar la independencia de la Fed.

"Siempre llega tarde", ha dicho Trump refiriéndose a Powell, "pero ahora podría cambiar su imagen, y rápidamente". "Los precios de la energía están bajando, los tipos de interés están bajando, la inflación está bajando, incluso los huevos han bajado un 69 %, y el empleo está subiendo, todo en solo dos meses: ¡una gran victoria para Estados Unidos! Recorta los tipos de interés, Jerome, y deja de jugar a la política", ha aseverado el mandatario.

Trump ha publicado su mensaje en Truth Social mientras Powell pronunciaba un discurso en la conferencia anual de la Society for Advancing Business Editing and Writing, una asociación de periodistas económicos. En su discurso, Powell ha afirmado este viernes que los aranceles anunciados esta semana por Trump se traducirán en una mayor inflación y un menor crecimiento económico, advirtiendo que la inflación más alta podría ser persistente y no temporal.

En una jornada que bautizó como "el día de la liberación", Trump impuso un gravamen global del 10 % a 184 países y a la Unión Europea (UE), que en algunos casos incrementó hasta el 34 % para China o al 20 % para productos europeos. El arancel base del 10 % entrará en vigor mañana, sábado 5 de abril, mientras que los adicionales específicos por cada país lo harán el día 9.