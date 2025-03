Trump y su deseo de llegar a un tercer mandato: de la broma a la estrategia para 'saltarse' la ley

Donald Trump no se esconde. Ya va en serio y empieza a tomar forma la idea de seguir más allá del 2028 como presidente de Estados Unidos y optar a un tercer mandato. A la pregunta de un periodista sobre dicha posibilidad, el magnate ha dejado caer que no descarta de sus planes futuros tratar de buscar una brecha para poder volver a ser elegido presidente: "No lo estoy considerando, pero te diré que he tenido más personas que me han pedido un tercer mandato".

No es la primera vez que habla de esta posibilidad, pero hasta ahora lo había hecho entre bromas. No había pasado ni una semana de su vuelta al Despacho Oval y ya bromeaba con alargar su mandato: "Creo que no podré presentarme yo mismo. No lo sé al 100%. Creo que no se me permite volver a presentarme de nuevo. No estoy seguro de si se me permite volver a presentarme de nuevo".

Casi un mes más tarde, bromeó con lo mismo, esta vez tanteando al público: "¿Debería presentarme de nuevo? Vosotros diréis". Lo hizo para saber si tiene apoyo para seguir gobernando más allá de lo marcado por la Constitución. Ahora asegura que la idea es factible.

En una entrevista en la NBC habla incluso de que hay métodos para postularse de nuevo como presidente. J.D. Vance sería el candidato para después pasarle el liderazgo. Una interpretación alternativa que permite la enmienda 22 de la Constitución. Su entorno está empeñado en buscar la manera para que Trump se quede en la Casa Blanca hasta 2032.

De hecho, ya hay varios políticos estudiando las posibilidades. El representante republicano de Tennesse busca modificar la carta magna permitiendo a presidentes que no han tenido dos mandatos consecutivos, como es el caso de Trump, puedan gobernar un tercero y cerrando la puerta así a Obama. En cualquier caso, las opciones requieren la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas y a Trump no le salen las cuentas a favor.