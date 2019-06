Trump califica de "completo perdedor" al alcalde de Londres a su llegada a Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Reino Unido hasta el próximo 6 de junio como parte de un viaje de Estado en compañía de su mujer, Melania Trumpa.

No obstante, horas antes del viaje Trump desató la polémica tras llamar "desagradable" a Meghan Markle, duquesa de Sussex, en una entrevista y calificar de "perdedor" al alcalde de Londres, Sadiq Khan, vía Twitter.

Debido a estos controvertidos comentarios el presidente no conocerá a la duquesa pero sí tendrá un almuerzo con la reina de Inglaterra.

Pese a que Trump ha negado durante días haber dicho tales descalificativos a Markle, llegando incluso a pedir que los medios se disculpasen, 'The Sun' ha hecho público un audio del mandatario que no ha dejado lugar a dudas.

"No, yo no le he llamado nada malo", insistió desde la Casa Blanca antes de comenzar su viaje.

Además, minutos antes de bajar del avión Trump volvía a reactivar una vieja guerra con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien ha llamado "completo perdedor" después de que éste dijese que "no le pondría la alfombra roja a un presidente al que considera una amenaza global".

Respecto al Brexit, otro frente que tiene abierto, el presidente ha recomendado a Reino Unido que salga por las bravas si no le dan lo que quiere, y que lo haga sin pagar la factura correspondiente a la Unión Europea.

Para él debe ser Nigel Farage quien lleve a cabo las negociaciones y cree que Boris Johnson es el candidato perfecto para sustituir a Theresa May.