La tierra se abre de nuevo en Florida

Éste es el agujero que se tragó a un hombre de 37 años en Tampa, Florida, mientras dormía. Es la primera vez que se ve el gran cráter en el suelo tras demoler la casa en la que vivía. Y es enorme: mide diez metros de ancho y 20 de profundidad.

La policía ha dado por desparecido y muerto a Jeff Bush. No hay rastro del cuerpo y han decidido sellar el socavón. Su hermano se queja: "Siento que podían haberse esforzado más para tratar de conseguir que mi hermano saliera de allí".

Cuando las autoridades aún no han decidido si demoler las dos casas colindantes, un nuevo agujero ha aparecido a apenas 3 kilómetros de allí. Es más pequeño y está entre dos viviendas. De momento no hay peligro y tampoco víctimas. Pero la policía no da abasto, ahora mismo investiga un nuevo hundimiento en otra urbanización de Florida.