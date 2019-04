Theresa May pide a la UE una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, ha escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitarle una segunda prórroga del Brexit hasta el 30 de junio.

En la misiva, hecha pública este viernes, la 'premier' pide una extensión del plazo de validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece un periodo de negociación de dos años sobre la retirada de un país comunitario- del 12 de abril al 30 de junio.

"La política del Gobierno británico ha sido siempre la de una salida ordenada y sin retrasos", afirma en el texto de la misiva, recogido este viernes por los medios británicos. En ella señala que, a pesar de estas últimas semanas de parálisis, "el Parlamento británico", responsable de ratificar el acuerdo, "siempre ha creído que una salida previo acuerdo es el mejor resultado posible".

No obstante, May señala que "esta parálisis no puede continuar, y esta incertidumbre está dañando la fe de los británicos en sus políticos, mientras la Unión Europea se reserva su legítimo derecho para tomar decisiones sobre su propio futuro". "Así las cosas, y tras pedir a regañadientes una ampliación del artículo 50 el mes pasado", prosigue, "el Gobierno debe pedirlo de nuevo".

Inicialmente, el Brexit estaba previsto para el 29 de marzo, pero May pidió una primera prórroga para retrasarlo hasta el 12 de abril.

Por su parte, Tusk planteará este viernes a los Veintisiete conceder a Reino Unido una prórroga "flexible" de aproximadamente doce meses, hasta finales de marzo de 2020, abierta a que el Brexit se produzca antes si Londres consigue sacar adelante el acuerdo de divorcio negociado con el bloque.

Esta opción pasaría, inevitablemente, por que Reino Unido celebre las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo, algo que May prefiere evitar, como se desprende de su carta, en la que afirma que espera lograr al Reino Unido antes del 30 de junio para que el país no tenga que participar en los comicios.