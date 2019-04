El secretario de Vivienda de Trump asegura que los esclavos eran "inmigrantes" que "tenían sueños"

El nuevo secretario de Vivienda y Desarrollo estadounidense, Ben Carson, desata la polémica en EEUU en su primer discurso en la sede de su departamento al asegurar que los esclavos eran "inmigrantes", unas declaraciones que han sido condenadas por los grupos de defensa de los derechos civiles.

"Había otros inmigrantes que vinieron aquí en las bodegas de los barcos de esclavos, que trabajaron incluso más horas e incluso más por menos", ha asegurado Carson, que es afroamericano.

"Pero ellos también tenían el sueño de que un día sus hijos, hijas, nietos, nietas, y bisnietos pudieran perseguir la prosperidad y la felicidad en esta tierra", ha afirmado el ministro, en su primer discurso en la sede de su departamento tras ser confirmado en el cargo por el Senado la semana pasada.

Carson ha lanzado esta reflexión cuando explicaba su pasado como neurocirujano y elogiaba a los inmigrantes que trabajan muchas horas para labrarse un futuro mejor para sus hijos.

Su declaración contrasta con la realidad de que los esclavos africanos no llegaron voluntariamente a Estados Unidos y durante cientos de años se les negó su libertad.

"Es una declaración ofensiva", ha afirmado el director ejecutivo del Centro Anna Frank para el Respeto Mutuo.

Las declaraciones del nuevo ministro de Vivienda han provocado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, entre ellas la del actor Samuel L. Jackson, que ha insultado a Carson.

OK!! Ben Carson....I can't! Immigrants ? In the bottom of SLAVE SHIPS??!! MUTHAFUKKA PLEASE!!!#dickheadedtom