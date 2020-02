El coronavirus, que ya deja más de una veintena de casos en España, podría llevar en nuestro país desde la segunda semana de febrero. Así lo ha indicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en declaraciones a la 'Cadena SER', donde ha apuntado que "el virus no ha llegado a España en el momento en que se diagnostican los casos", sino que "siempre está antes".

Simón, que ha incidido en que la cuestión es saber "cuánto tiempo antes", ha explicado que, según "informaciones muy preliminares", el coronavirus "podría haber estado en España quizás desde la segunda semana de febrero", si bien "podría ser la tercera".

Según ha explicado, es posible que ya entonces hubiera en España "una posible cepa" cuyos casos no fueron detectados, bien porque los contagiados no tenían síntomas suficientes como para acudir al médico, o bien porque no fueron identificados una vez en el sistema sanitario.

Simón asimismo se ha referido a los casos autóctonos del virus confirmados hasta el momento en España, es decir, en personas que no viajaron a las zonas consideradas de riesgo y aun así han resultado infectadas. Sobre estos contagios, el portavoz de Sanidad ante esta crisis ha señalado que "el punto es poder identificar cómo o de quién se han contagiado".

En este sentido, ha indicado que en uno de los tres casos locales confirmados hasta el momento están "cerca de poder identificar un posible origen en personas de fuera de España que vinieron" a nuestro país. En otro, ha precisado, hay "una posible pista" que las autoridades sanitarias de las comunidades autónoma en cuestión están investigando.

No se descarta establecer cuarentenas

Por otra parte, Fernando Simón no descarta que se establezcan cuarentenas como las que ya se aplican en Italia si se constata "una transmisión en la comunidad que no podemos identificar correctamente y que no podemos asegurar que se puede controlar".

Esta posibilidad, ha dicho, "se está evaluando constantemente". "Tenemos que estar preparados para que en algunas zonas concretas se pueda plantear en algún momento esa posibilidad", ha advertido, aclarando que por ahora esa medida "no está sobre la mesa". Si se llegara a adoptar, ha precisado, "en principio sería en zonas lo más reducidas posibles en torno a las zonas de riesgo", aunque "lo suficientemente amplias para garantizar su eficacia a la hora de controlar el problema".