El Ministerio de Sanidad considera que la incidencia del coronavirus en España sigue siendo baja respecto a China y otros países europeos, por lo que no ve necesario aún pasar de la fase de contención.

"Sanidad es la que va a ir indicando la progresión de las distintas fases de alerta sanitaria si procede, que de momento, no procede", ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus.

Hasta la noche de este jueves, se han producido más de 260 contagios por coronavirus, la mayor parte de ellos se localizan en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, y hay confirmados tres fallecimientos.

Sin medidas adicionales

Ambos han mantenido después una reunión por videoconferencia con los consejeros de salud de las comunidades autónomas en la que han puesto en común la información disponible hasta el momento, pero no se ha adoptado ninguna medida adicional a las ya puestas en marcha, han asegurado a Efe fuentes de Sanidad.

La tasa en España es de 1 caso por cada 250.000 habitantes

En esa línea se ha manifestado la directora de Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española María Neira, que ha abogado este jueves por combatir la epidemia "causando el mínimo de interrupción en la vida de las personas". En España la tasa global es de 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 1 por cada 250.000 habitantes y en la mayoría de las comunidades es incluso inferior.

El 90% de los positivos son importados o relacionados con éstos. La incidencia es baja comparada con China y el resto de países europeos, ha precisado Simón, quien ha explicado que la Comunidad de Madrid, donde se localizan más casos, "tiene 3 o 4 puntos concretos, no afecta al total" de la región. Precisamente esta comunidad informaba este jueves del primer fallecimiento, el tercero de España, una anciana de 99 años que, al igual que los otros dos fallecidos, presentaba otras patologías previas.

Además, hay 20 casos en los que el origen del contagio no está identificado pero que "posiblemente sea el mismo", ha dicho Simón. Entre los afectados hay tres menores a los que, según Simón, se podría sumar "algún adolescente" contagiado, aunque no ha concretado nada más.

Mensaje de tranquilidad

Simón ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. "Hay que entender los riesgos reales asociados a esta enfermedad" que son bajos en personas sanas y jóvenes, por lo que "hay que mantener la calma y no sobreactuar". Además, ha incidido en que "no hay que angustiarse", ha reiterado que no es necesario el uso de mascarillas entre la población general si no se tienen síntomas y ha afirmado que por el momento no hay desabastecimiento de esos productos, ni de otros como geles de manos o fármacos en general que se fabrican en China.

El ministro ha restado importancia a la polémica surgida a raíz de la guía difundida por el Ministerio de Trabajo, que plantea la paralización de la actividad laboral en caso de peligro "grave, inminente e inevitable" de contagio, al señalar que se trata de "una recopilación de la legislación vigente" y ha asegurado que el Gobierno está "coordinado".

Previamente, el Gobierno había aclarado que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a adoptar las emite el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, como máxima responsable de la comisión interministerial sobre el coronavirus, para que explique las medidas ante esta epidemia y sobre todo la guía laboral, cuya falta de diálogo ha criticado. Además, el líder de este partido, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso del miércoles, sobre las "consecuencias económicas" que tiene previsto el Ejecutivo que "pueda sufrir" España por esta epidemia.

Medidas de estímulo económico

Al respecto, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha avanzando este jueves que el Gobierno está preparando una batería de medidas de estímulo que se "podrían plantear en el caso de que la epidemia de coronavirus se prologue y su impacto económico sea más alto". El ministro de Sanidad se ha mostrado dispuesto a comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso cuando se le solicite para ofrecer a los grupos los últimos datos de la situación. Illa viaja a Bruselas donde este viernes participará en una reunión extraordinaria de ministros de la Unión Europea para debatir las últimas novedades en relación con el brote de COVID-19, y en la que España, según ha dicho, va a plantear reforzar la coordinación entre los países europeos, aunque -ha precisado- a nivel técnico "funciona muchísimo".

La evolución del coronavirus ha obligado a aplazar numerosos eventos, como los salones Alimentaria y Hostelco, que se iban a celebrar en abril y se posponen a septiembre, según ha decidido Fira de Barcelona. También los organizadores del Salón de Gourmets, la feria de referencia en el ámbito gastronómico español, han anunciado este jueves su decisión de aplazar a junio la cita.