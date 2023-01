Las autoridades de Memphis han publicado más de una hora de imágenes recopiladas de la brutal paliza que sufrió el joven afroamericano Tyre Nichols por parte de la Policía del condado. En las imágenes, de extrema dureza, se puede ver cómo los oficiales sujetan al joven negro y lo golpean repetidamente mientras grita por su madre. El video se ha hecho público un día después de que [[LINK:INTERNO|||Article|||63d37fb4874bb0e465e2fc4b|||los cinco oficiales fueran acusados ​​de asesinato]] por la muerte de Nichols apenas tres días después de su detención.

Las imágenes muestran a la policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx de 29 años durante tres minutos. El equipo legal de la familia Nichols comparó el asalto con la infame golpiza policial de 1991 al automovilista de Los Ángeles Rodney King. "Te voy a dar una paliza", se puede escuchar decir a un oficial. La cámara de su cuerpo lo muestra levantando su bastón mientras al menos otro oficial sostiene a Nichols.

Después de la golpiza, los agentes deambularon durante varios minutos mientras Nichols yacía apoyado contra el automóvil. Posteriormente, se desplomó en la calle.

Los familiares de Nichols han instado a la sociedad norteamericana a protestar pacíficamente, si bien durante la madrugada de este sábado ya se han producido algunos altercados en Times Square, Nueva York, donde se han producido enfrentamientos entre Policía y manifestantes. "Este joven, por definición de la ley en este estado, estaba aterrorizado. No por uno, no por dos, sino por cinco oficiales que ahora sabemos... actuaron en conjunto", ha lamentado el abogado Antonio Romanucci, que representa a la familia de Nichols.

Los oficiales "actuaron juntos... para infligir daño, terrorismo, opresión de la libertad, opresión de los derechos constitucionales, lo que condujo al asesinato", ha aseverado.

La directora de policía de Memphis, Cerelyn Davis, ha descrito las acciones de los oficiales como "atroces, imprudentes e inhumanas", y dijo que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención.

Según ha indicado en una entrevista con 'The Associated Press', no hay un video de la parada de tráfico que muestre a Nichols conduciendo de manera imprudente. Durante la parada inicial, el video muestra que los oficiales fueron "agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al Sr. Nichols desde el principio".

"Sabemos que algo sucedió antes de que este oficial o estos oficiales salieran de sus vehículos… solo conociendo la naturaleza de los oficiales, se necesita algo para que se entusiasmen, ya sabes, así. No sabemos qué pasó", ha expuesto, asegurando que lo único que se sabe es que la fuerza utilizada fue "desmesurada".