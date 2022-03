La resistencia ucraniana sigue trastocando los planes de Putin. En esta vigésimo séptima jornada de guerra los esfuerzos del Gobierno de Zelenski se centran en salvar a los habitantes Mariúpol, asediada desde hace más de tres semanas.

Ucrania se ha negado a ceder ante el Kremlin, que le realizó un ultimátum para hacerse con el control de la ciudad a cambio de cesar en los ataques en la misma. Allí se estima que al menos 4.000 civiles han muerto, y el 90% de los edificios están dañados.

"Nos estamos enfocando en la evacuación en Mariúpol", ha aseverado la viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, que ha asegurado que este martes continuarán activos algunos corredores humanitarios después de que ayer se lograra evacuar a más de 8.000 civiles por 8 rutas diferentes en el país. En concreto, 3.007 civiles de Mariúpol consiguieron llegar a Zaporiyia, mientras que al menos 4.750 personas fueron evacuadas de la región de Kiev.

Según Ucrania, la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas apenas ha logrado avanzar desde hace algunas jornadas, y en las últimas 24 horas "no ha habido cambios significativos en la naturaleza de sus acciones". Además, el ejército ucraniano asegura que las tropas de Putin "no cuentan con municiones y comida almacenada para más de tres días". Un extremo que no ha podido ser confirmado.

"Los ocupantes no han podido organizar una ruta para satisfacer las necesidades de la agrupación de tropas", ha destacado el Estado Mayor del Ejército ucraniano, que asegura que la situación también es extrema con el combustible.

Asimismo, ha reiterado que Ucrania sigue frenando a las tropas del Kremlin, habiendo logrado derribar un avión, seis drones y dos helicópteros en la última jornada. En este sentido, ha afirmaod que Rusia está tratando de reclutar ciudadanos en las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Rusia difunde un vídeo del ataque al centro comercial de Kiev

Este lunes también se produjo el ataque con más víctimas mortales de los registrados hasta ahora en la capital de Ucrania. Al menos 8 personas murieron en un bombardeo a un centro comercial que, según Rusia, albergaba sistemas de lanzamiento de cohetes.

El Kremlin ha difundido imágenes que, según afirman, probarían este hecho, así como el vídeo del ataque grabado desde la propia cámara de lanzamiento, tal y como ha compartido en Twitter el periodista Alberto Sicilia.