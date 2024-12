Robert Kennedy Jr. propone a su nuera como subdirectora de la CIA para esclarecer el asesinato de JFK

Robert F. Kennedy Jr., el sobrino del asesinado John F. Kennedy (JFK) al que el presidente electo Donald Trump ha propuesto como secretario de Salud, quiere que se esclarezca definitivamente el asesinato de su tío y para hacerlo propone a otro miembro del famoso clan como "número dos" de la CIA, según el medio digital Axios.

Robert Kenney Jr. está presionado dentro del entorno de Trump para que Amaryllis Fox Kennedy, su nuera y quien trabajó como agente encubierto de la CIA durante más de una década, sea nombrada subdirectora del organismo de inteligencia, según han desvelado al citado medio dos fuentes del Partido Republicano.

El medio digital precisa que la razón es que el hijo del también asesinado Robert F. Kennedy cree que la CIA tuvo que ver con el asesinato de su tío, perpetrado por el ex infante de Marina Lee Harvey Oswald según la versión oficial, y piensa que su nuera ayudaría a esclarecerlo.

"RFK cree eso y quiere llegar al fondo del asunto", ha indicado una de las fuentes de Axios al hablar de las teorías nunca probadas de que la CIA estuvo detrás del asesinato del presidente Kennedy en 1963.

El medio digital recuerda que Robert F. Kennedy dijo este año en un podcast que "la evidencia de que la CIA estuvo involucrada en el asesinato y en el encubrimiento (de JFK) es abrumadora", y también aseveró que hay pruebas "convincentes" pero "circunstanciales" de que la CIA también estuvo involucrada en la muerte de su padre en 1968.

Por su parte, Trump prometió hacer públicos los últimos archivos del asesinato de John F. Kennedy, poco después de que Robert F. Kennedy Jr. abandonará su campaña por la nominación demócrata en 2024 y se uniera a la fuerzas de Trump, quien ganó las elecciones del 5 de noviembre pasado con una amplia ventaja sobre Kamala Harris, actual vicepresidenta del país.

Donald Trump ha elegido para que lidere la Agencia Central de la Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) a John Ratcliffe, quien ya trabajó durante su primera presidencia (2017-2021) como director de Inteligencia Nacional.

Amaryllis Fox Kennedy, casada con Bobby Kennedy III, dejó la CIA en 2010 y en 2019 publicó un libro titulado 'Life Undercover: Coming of Age in the CIA'. Esta semana 77 intelectuales galardonados con premios Nobel pidieron en una carta a los miembros del Senado de EEUU que se opongan a la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud en la futura presidencia de Donald Trump.

"Además de su falta de acreditación o experiencia relevante en el campo de la medicina, la ciencia, la salud pública o la administración, el señor Kennedy se ha opuesto a muchas vacunas que protegen la salud y salvan vidas, como las que previenen la polio o el sarampión", escribieron los Nobel en la carta, publicada el pasado lunes por el New York Times.