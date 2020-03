Renzi reconoció desde la sede del Gobierno que "el 'no' ha vencido" en el referéndum sobre la reforma constitucional que sometió a la votación de sus conciudadanos. "Hemos tenido millones de votos pero no son suficientes", agregó Renzi, quien afirmó: "me corresponde la responsabilidad de la derrota".

El primer ministro, que acaba de celebrar mil días al frente del Ejecutivo, avanzó que este lunes por la tarde, tras una reunión del Consejo de Ministros, se personará ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para presentarle su dimisión.

"Quería recortar escaños pero no lo he logrado. La silla que cae es la mía", señaló gráficamente al recordar que su intención era reducir el número de parlamentarios y otros puestos oficiales.

La derrota de Renzi y el anuncio de su dimisión era el riesgo que corría tras vincular la victoria en la consulta con su propia continuidad al frente del Ejecutivo.

La reforma constitucional propiciada por Renzi conllevaba entre otras medidas la retirada de la función legislativa del Senado pero la consulta plantea consecuencias de calado para la UE, cuyos líderes manifestaron en los últimos días su preocupación por una derrota del primer ministro.

Poco tiempo después del anuncio de su dimisión el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Grillo, que aspira al Gobierno en Roma, no tardó en reclamar lo que ya había venido avisando que haría en caso de derrota de Renzi: pedir elecciones generales.

"Se debe votar lo antes posible. Los partidos harán de todo para alargar y llegar a septiembre de 2017 para recibir 'la pensión de oro' (parlamentaria). No se lo permitiremos", dijo Grillo en su blog, en un artículo titulado "¡Viva!".

En la exigencia de elecciones lo antes posible se le unió el líder de la xenófoba y ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini, quien dijo: "esperamos respetuosamente la sentencia del Supremo, que esperamos que llegue pronto".

Salvini se refería a la situación en la que se encuentra el país en materia de ley electoral aplicable: la actual fue aprobada por Renzi pero solo concierne a la Cámara de los Diputados, ya que el Senado debía modificarse con la reforma sometida hoy a referéndum. El líder populista dijo que "lo más rápido, realista y concreto para votar inmediatamente" es recurrir a la ley de Renzi para la Cámara de los Diputados.